Касільяс повернувся до тренувань з Порту

Воротар Порту Ікер Касільяс приступив до тренувань зі своєю командою через 2 місяці після перенесеного інфаркту.
Про це повідомив сам голкіпер у своєму Twitter.
Втім, поки невідомо, чи зможе Касільяс продовжити виступи на високому рівні. Раніше 38-річний воротар вже заявляв, що не збирається завершувати кар'єру найближчим часом.
Vuelta al trabajo. Primer día. 😁 @FCPorto pic.twitter.com/7NkmLRTfwz— Iker Casillas (@IkerCasillas) 1 July 2019
1 травня Касільясу стало погано під час тренування Порту, іспанцеві діагностували інфаркт міокарда. Легендарного воротаря доставили в одну з клінік Порту.
Нагадаємо, Навас може замінити Касільяса в Порту.
Також повідомлялося, що гравці Порту відвідали Касільяса у воротарській формі.
Джерело - Чемпіон.