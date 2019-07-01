Касільяс повернувся до тренувань з Порту

Воротар Порту Ікер Касільяс приступив до тренувань зі своєю командою через 2 місяці після перенесеного інфаркту.

Про це повідомив сам голкіпер у своєму Twitter.

Втім, поки невідомо, чи зможе Касільяс продовжити виступи на високому рівні. Раніше 38-річний воротар вже заявляв, що не збирається завершувати кар'єру найближчим часом.

1 травня Касільясу стало погано під час тренування Порту, іспанцеві діагностували інфаркт міокарда. Легендарного воротаря доставили в одну з клінік Порту.

Нагадаємо, Навас може замінити Касільяса в Порту.

Також повідомлялося, що гравці Порту відвідали Касільяса у воротарській формі.

Джерело - Чемпіон.