Ахметов заблокував трансфер Тайсона

Бразильський півзахисник наступний сезон проведе у донецькому Шахтарі.

Керівництво донецького клубу наклало вето на можливий трансфер Тайсона.

Про це повідомляє Gauchazh.clicrbs.com.br.

Бразильський клуб Інтернасьйонал планував повернути Тайсона влітку. Однак президент Шахтаря Рінат Ахметов заблокував трансфер лідера команди.

Тайсон хотів повернутися у Бразилію. Однак наразі Інтернасьйонал не готовий викласти за гравця понад 10 млн євро.

Відзначимо, що Тайсон виступав за Інтернасьйонал у період із 2007 по 2010 рік, у складі якого провів 103 матчі та забив 30 голів.

Нагадаємо, Рома готова заплатити 15 мільйонів євро за Ісмаїлі.

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Джерело - sportarena.com.