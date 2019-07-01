Тумбакович очолить збірну Сербії

Наступником Крстаїча став Тумбакович

Любиша Тумбакович з 1 липня очолить національну збірну Сербії, підписавши контракт на два з половиною роки.

Про це повідомив Nedeljnik.

Його попередник Младен Крстаїч втратив роботу внаслідок розгромної поразки від збірної України у відбірковому турнірі Євро-2020.

Цікаво, що Тумбакович був звільнений з поста головного тренера збірної Чорногорії 8 червня по політичних причин: 66-річний серб відмовився керувати своєю командою у відбірному матчі Євро-2020 проти Косово - держави, яка його рідна Сербія не визнає.

Тумбакович за свою кар'єру працював з Раднічкі, Обиличем, Хайтаном, Партизаном, АЕКом, Аль-НАССР, Шандунь Лунен, Стіл Азіна, Вухань і збірної Чорногорії.

Раніше Крстаїч зазначав, що збірна Сербії пропустила від України два безглузді м’ячі.

Російського журналіста розлютила розгромна перемога збірною України над Сербією.

Джерело - football.ua.