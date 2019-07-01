Тумбакович очолить збірну Сербії

Любиша Тумбакович з 1 липня очолить національну збірну Сербії, підписавши контракт на два з половиною роки.
Про це повідомив Nedeljnik.
Його попередник Младен Крстаїч втратив роботу внаслідок розгромної поразки від збірної України у відбірковому турнірі Євро-2020.
Цікаво, що Тумбакович був звільнений з поста головного тренера збірної Чорногорії 8 червня по політичних причин: 66-річний серб відмовився керувати своєю командою у відбірному матчі Євро-2020 проти Косово - держави, яка його рідна Сербія не визнає.
Тумбакович за свою кар'єру працював з Раднічкі, Обиличем, Хайтаном, Партизаном, АЕКом, Аль-НАССР, Шандунь Лунен, Стіл Азіна, Вухань і збірної Чорногорії.
Раніше Крстаїч зазначав, що збірна Сербії пропустила від України два безглузді м’ячі.
Російського журналіста розлютила розгромна перемога збірною України над Сербією.
Джерело - football.ua.