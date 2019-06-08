Ми рухаємося далі – Крстаїч про поразку від збірної України

Збірна Сербії пропустила від України два безглузді м’ячі.

Про це розповів головний тренер Сербії Младен Крстаїч, повідомляє УАФ.

"Звичайно, мені не подобається результат. Але життя продовжується. Потрібно якнайшвидше відновитися й зосередитися на домашньому матчі з Литвою.

Українці були сьогодні сильним суперником. Вони були кращі за нас, а перші два голи стали вирішальними. Я беру всю відповідальність на себе. Нам важко, але ми рухаємося далі".

Нагадаємо, Шевченко назвав переломний момент у матчі проти Сербії. Раніше, російського журналісти розлютила розгромна перемога збірною України над Сербією.

Джерело - Чемпіон.