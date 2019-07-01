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Футбольний клуб з Дніпра подав позов до САS

Сьогодні 10:05 1039 0
Футбольний клуб з Дніпра подав позов до САS

Футбольний клуб Перемога (м. Дніпро), паралельно із судовими справами в Україні, подав позов у Спортивний арбітражний суд в швейцарській Лозанні (САS).

Про це повідомляється на сторінці клубу у Facebook.

"Футбольний клуб Перемога, паралельно із судовими справами в Україні, подав позов у Спортивний арбітражний суд в швейцарській Лозанні (САS), щоб міжнародна спортивна спільнота побачила, які корупційні дії відбуваються в Українській асоціації футболу, а насамперед в її атестаційному комітеті, де будемо витребувати матеріали усіх команд - претендентів на отримання ліцензії ПФЛ.

Саме після цієї процедури буде зрозуміло, яка команда, в який термін, надала необхідні документи і фінансові гарантії своєї участі в чемпіонаті Другої ліги. Ці документи допоможуть об’єктивно вирішити дану справу. Атестаційні скандали вже не один рік виникають в УАФ, і особливо їх багато у нижчих дивізіонах, проте вони не мають великого розголосу у пресі. Вже ні для кого не є секретом, що в регламенті змагань чітко прописані критерії надання заявок до ліцензійного комітету, клуби їх не виконують, але потім, все одно отримують атестати.

Є випадки, коли УАФ приймає від клубів документи на апеляцію вже після закінчення терміну подачі скарги, що також повністю порушує усі спортивні правові норми. Нам відомо, що деякі клуби взагалі надавали заявку на участь у Другій лізі в травні (хоча це потрібно робити за півроку до цього терміну, тобто ще у листопаді) і у підсумку отримували ліцензію, хоча ці клуби взагалі не проходили ніяких поетапних перевірок від УАФ, на відміну, знову таки, від ФК Перемога", - йдеться у повідомленні на сторінці клубу у Facebook.

Раніше повідомлялося, у наступному сезоні в Другій лізі України виступатимуть чотири нові клуби.

Нагадаємо, було представлено м’яч Суперкубку та Професійної футбольної ліги.

Джерело - footboom.com.

#САS, #Перемога
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