Мій профіль
Україна завоювала 51 нагороду і посіла третє місце в медальному заліку Європейських ігор
Вчора 22:01 1282
Серьогіна здобула золото Європейських ігор
Вчора 21:37 460
Горуна завоював золото Європейських ігор
Вчора 21:08 429
15-річна Бачинська завоювала золото Європейських ігор у вільних вправах
Вчора 19:03 791
Верняєв завоював золото Європейських ігор у вправах на брусах
Вчора 18:22 651
Хижняк розгромив суперника у фіналі Європейських ігор
Вчора 15:09 1144
Беленюк виборов золото на Європейських іграх
Вчора 14:49 917
Український важковаговик здобув золото на Європейських іграх
29.06.2019 19:19 1354 1
Українські красуні записали відео на підтримку чемпіонату світу в Києві
29.06.2019 10:37 1670
Коммі нокаутував Бельтрана і наблизився до поєдинку з Ломаченком
29.06.2019 07:45 2072
Навколо спорту
Блоги
Новини
Стрічка Популярні Коментують
12:39 Футбол Годін став гравцем міланського клубу 163
12:24 Футбол На перегляд до Зорі прибув екс-гравець Динамо 425
12:09 Футбол Зінченко отримав новий номер у Манчестер Сіті 400
11:53 Футбол Соль: Караваєв і Кадірі зроблять нас сильнішими 477
11:37 Теніс Ястремська і Козлова покращили позиції в рейтингу WTA 419
11:23 Футбол Михалик: Волинь запропонувала мені контракт 701
11:08 Футбол Тумбакович очолить збірну Сербії 312
10:53 Футбол Динамо визначилося з наступним трансфером 765
10:38 Футбол Пеллегріні став гравцем Ювентуса 358
10:22 Футбол До Роми перейшов захисник Ювентуса 397
10:05 Футбол Футбольний клуб з Дніпра подав позов до САS 1038
09:48 Футбол Вольова перемога Ворскли у Туреччині 537
09:32 Єдиноборства Горуна: Це була моя мрія 402
09:18 Футбол Один з найстаріших клубів України гратиме в аматорському чемпіонаті 1027
09:03 Футбол Українець залишив шведський клуб і перебуває на перегляді у Волині 876
08:48 Футбол Півзахисник Барселони перейшов до Сельти 592
08:33 Футбол Наполі купив Маноласа 405
08:17 Футбол Мадагаскар і Єгипет - переможці груп на Кубку африканських націй 677
08:01 Футбол Визначилися півфіналісти Золотого кубку КОНКАКАФ-2019 481
30 Червня 2019
23:57 Блог Хижняк змусив Путіна слухати гімн України 3727
23:39 Футбол Збірна Іспанії - чемпіон Європи U-21 721
23:31 Футбол Гвардіола: Я не повернуся в Барселону або Німеччину 654
23:12 Гімнастика Верняєв: Помилився у базі у вправах на коні 549 1
22:41 Футбол Реал попросив Ла-Лігу провести перші 3 матчі на виїзді 595
22:28 Футбол Атлетіко веде переговори щодо викупу Морати у Челсі 543

Вольова перемога Ворскли у Туреччині

Сьогодні 09:48 537 0
Здолали титулованого суперника
Вольова перемога Ворскли у Туреччині

Полтавська Ворскла, яка проводить підготовчий збір у Туреччині, перемогла в контрольному матчі.

Полтавці святкували перемогу над азербайджанським Нефтчі з рахунком 3:2. 

Контрольна гра. 
30 червня, 2019, 14:00. 
Туреччина, поле готелю Fenerbahçe Topuk Yaylası Resort & Sport Tesisleri Resmi 
Ворскла - Нефтчі - 3:2 (1:2)
Голи: 1:0 - 8 Ребенок, 1:1 - 28 Пателлас, 1:2 - 33 Федеріко, 2:2 - 71 Мартиненко, 3:2 - 90 Кравченко (пен)

Нещодавно Кобахідзе приєднався до СК Дніпро-1.

Раніше повдіомлялося, вихованець полтавського футболу, захисник Ворскли, Олександр Чижов завершив кар'єру гравця.

Джерело - Чемпіон.

#Нефтчі, #Ворскла
Коментарі ()