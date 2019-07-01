Вольова перемога Ворскли у Туреччині

Здолали титулованого суперника

Полтавська Ворскла, яка проводить підготовчий збір у Туреччині, перемогла в контрольному матчі.

Полтавці святкували перемогу над азербайджанським Нефтчі з рахунком 3:2.

Контрольна гра.

30 червня, 2019, 14:00.

Туреччина, поле готелю Fenerbahçe Topuk Yaylası Resort & Sport Tesisleri Resmi

Ворскла - Нефтчі - 3:2 (1:2)

Голи: 1:0 - 8 Ребенок, 1:1 - 28 Пателлас, 1:2 - 33 Федеріко, 2:2 - 71 Мартиненко, 3:2 - 90 Кравченко (пен)

Нещодавно Кобахідзе приєднався до СК Дніпро-1.

Раніше повдіомлялося, вихованець полтавського футболу, захисник Ворскли, Олександр Чижов завершив кар'єру гравця.

Джерело - Чемпіон.