Наполі купив Маноласа

Захисник Роми Костас Манолас продовжить кар'єру в Наполі.
Про це повідомляє офіційний сайт ФК Рома.
Про перехід грецького футболіста оголосив римський клуб. За 28-річного гравця Наполі заплатить 36 млн євро. Також в якості компенсації неаполітанці відправили в Рому свого хавбека Амаду Діавара.
У сезоні 2018/19 Манолас провів 35 матчів за Рому, забив 2 м'ячі і віддав 1 гольову передачу.
Відзначимо, що сам Манолас вже попрощався з Ромою.
"Я хочу подякувати тренерів, товаришів по команді і всіх уболівальників, які протягом всіх цих років були поруч зі мною і підтримували мене. У мене склалися тут п'ять дивовижних років. Завжди повністю викладався заради цієї команди і з усією любов'ю.Чао і спасибі, Рома! "- написав Манолас в Instagram.
Раніше повідомлялося, Манчестер Юнайтед активно включився в боротьбу за Каліду Кулібалі.
Нагадаємо, Наполі націлився на Дієго Косту.
Джерело - sport.ua.