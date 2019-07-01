Наполі купив Маноласа

Коштовне придбання Наполі

Захисник Роми Костас Манолас продовжить кар'єру в Наполі.

Про це повідомляє офіційний сайт ФК Рома.

Про перехід грецького футболіста оголосив римський клуб. За 28-річного гравця Наполі заплатить 36 млн євро. Також в якості компенсації неаполітанці відправили в Рому свого хавбека Амаду Діавара.

У сезоні 2018/19 Манолас провів 35 матчів за Рому, забив 2 м'ячі і віддав 1 гольову передачу.

Відзначимо, що сам Манолас вже попрощався з Ромою.

"Я хочу подякувати тренерів, товаришів по команді і всіх уболівальників, які протягом всіх цих років були поруч зі мною і підтримували мене. У мене склалися тут п'ять дивовижних років. Завжди повністю викладався заради цієї команди і з усією любов'ю.Чао і спасибі, Рома! "- написав Манолас в Instagram.

Раніше повідомлялося, Манчестер Юнайтед активно включився в боротьбу за Каліду Кулібалі. Нагадаємо, Наполі націлився на Дієго Косту.

Джерело - sport.ua.