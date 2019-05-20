Наполі не продасть Кулібалі

Манчестер Юнайтед активно включився в боротьбу за центрального захисника Наполі Каліду Кулібалі.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Манкуніанці готові викласти за гравця близько 110 млн євро, однак італійська сторона відкинула пропозицію МЮ.

У контракті 27-річного гравця прописана сума відступних близько 150 млн євро, яка почне діяти з наступного року.

Під час зимового трансферного вікна Наполі не відпустив сенегальця на Олд Траффорд за 103 млн євро.

Нагадаємо, останньому матчі чемпіонату команда Кулібалі розгромила Інтер (4:1), опустивши нерадзуррі на 4-е місце в таблиці Серії А.

Також, Наполі націлився на Дієго Косту.

Джерело - La Gazzetta dello Sport..