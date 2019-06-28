Збірна Марокко вийшла до плей-оф на Кубку африканських націй

У другому турі групи D Кубка африканських націй з футболу Марокко зустрічалася з Кот-д’Івуаром.
У середині першого тайму матчу Амрабат вивів Ен Несірі на побачення з голкіпером Кот-д’Івуара, якого зміг переграти, і вивести свою збірну вперед. Це взяття воріт стало єдиним у цій зустрічі.
Збірна Марокко здобула другу перемогу і отримала путівку до плей-офф Кубка африканських націй.
Кубок африканських націй
Група D
Другий тур
Марокко - Кот-д”Івуар 1:0
Гол: 1:0 – 23 Ен Несірі
Раніше повідомлялося, що Туніс і Малі не виявили переможця на Кубку африканських націй.
Нагадаємо, Єгипет вийшов до плей-оф Кубку африканських націй.
Джерело - Чемпіон.