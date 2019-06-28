Збірна Марокко вийшла до плей-оф на Кубку африканських націй

Друга перемога мароканців

У другому турі групи D Кубка африканських націй з футболу Марокко зустрічалася з Кот-д’Івуаром.

У середині першого тайму матчу Амрабат вивів Ен Несірі на побачення з голкіпером Кот-д’Івуара, якого зміг переграти, і вивести свою збірну вперед. Це взяття воріт стало єдиним у цій зустрічі.

Збірна Марокко здобула другу перемогу і отримала путівку до плей-офф Кубка африканських націй.

Кубок африканських націй

Група D

Другий тур

Марокко - Кот-д”Івуар 1:0

Гол: 1:0 – 23 Ен Несірі

Раніше повідомлялося, що Туніс і Малі не виявили переможця на Кубку африканських націй.

Нагадаємо, Єгипет вийшов до плей-оф Кубку африканських націй.

Джерело - Чемпіон.