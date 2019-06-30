Технічний директора Генка високо оцінив гру Руслана Маліновського

Український півзахисник Руслан Маліновський є топовим футболістом та має свою ціну.

Про це розповів технічний директора Генка Дімітрі де Конде.

"Між клубом і Русланом є певні проблеми, але я сподіваюся, що в понеділок він повернеться до тренувань. Він провів прекрасний сезон і хоче трансфер. Але у нас є своя ціна на гравця, і відходити від неї ми не збираємося. Ціна досить висока, але ж ми говоримо про топ-футболіста", - зазначив де Конде.

Відзначимо, що у минулому сезоні українець провів за Генк 51 матч, в яких забив 16 м'ячів і віддав 16 результативних передач.

Раніше повідомлялося , що Сампдорія близька до покупки 26-річного українця за 12 млн євро плюс бонуси.

Нагадаємо, Маліновський дав згоду на перехід у Сампдорію.

Джерело - sport.ua.