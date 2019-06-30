Де Лігт розпочне новий сезон у чемпіонаті Італії

Туринський Ювентус оголосить про підписання захисник амстердамського Аякса Матейсен Де Лігт у понеділок.

Про це повідомляє Tuttosport.

Керівництво Ювентуса узгодило всі деталі трансферу із Аяксом та із самим гравцем.

Сума угоди складе 67 млн євро, ще 13 млн євро клуб із Нідерландів може отримати у якості бонусів.

В свою чергу гравець підпише контракт на 5 років, за яким буде заробляти 12 млн євро в рік.

Раніше повідомлялося, що трансфер Де Лігта затягується через непомірні апетити Райоли та самого гравця.

Джерело - football.ua.