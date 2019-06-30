У новачка української прем’єр-ліги Колоса із Ковалівки не має проблем із стартовим складом.
Про це розповів головний тренер команди Руслан Костишин.
"Немає явних проблем, що хтось випадає. На тренуваннях бачу хороший темп. У нас в минулому сезоні не було збоїв у фізичному плані.
Що стосується новачків — все покажуть контрольні ігри. У нас проблемних позицій немає, склад збалансований. Але хочеться якісне підсилення, щоб додати нашим хлопцям конкуренції та підняти мотивацію", – розповів Костишин.
Раніше повідомлялося, що юний півзахисник Динамо Євген Смирний може приєднатися до новачка УПЛ Колосу з Ковалівки.
Нагадаємо, Колос буде грати домашні матчі УПЛ на стадіоні Динамо.
Джерело - Чемпіон.