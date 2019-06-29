Анте Ребич новий сезон може розпочати в Іспанії

Хорватський нападник Айнтрахта Анте Ребич близький до переходу в Атлетіко.

Про це повідомляє Sky Sports.

Мадридський клуб вже встиг домовитися про трансфер нападника із керівництвом Айнтрахта та із самим гравцем.

Атлетіко заплатить за нападника 40 млн євро.

У минулому сезоні Ребич зіграв у 38 матчах, в яких забив 10 голів та віддав 6 результативних передач.

Також, Атлетіко близький до підписання Жоау Феліша за 120 мільйонів євро. Від долі угоди по юному португальцю може залежати подальше залучення мадридців в переговори по Пепе.

Раніше, форвард Айнтрахта Лука Йович офіційно перейшов у мадридський Реал.

Джерело - football.ua.