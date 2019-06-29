Максим Малишев травмував ногу

Півзахисник донецького Шахтаря Максим Малишев опинився у лікарні.

Про це розповів футболіст в Іnstagram.

Малишев травмував ногу та перебуває у лікарні. Наразі невідомо наскільки серйозна травма у півзахисника та що стало її причиною.

Минулого року гравець переніс операцію на коліні, через що попустив більше частину сезону та зіграв лише у 4 матчах.

Переглянути цей допис в Instagram Поборемся ещё 💪спасибо за поддержку ! Допис, поширений Maksym Malyshev (@mmalyshev17) 29 Чер 2019 р. о 5:30 PDT

Раніше повідомлялося, що Байя зверталася до Шахтаря щодо трансферу Алана Патріка.

Нагадаємо, Шахтар віддав Бондаренка в оренду в Віторію Гімарайнш.

Джерело - Чемпіон.