Півзахисник донецького Шахтаря Максим Малишев опинився у лікарні.
Про це розповів футболіст в Іnstagram.
Малишев травмував ногу та перебуває у лікарні. Наразі невідомо наскільки серйозна травма у півзахисника та що стало її причиною.
Минулого року гравець переніс операцію на коліні, через що попустив більше частину сезону та зіграв лише у 4 матчах.
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Раніше повідомлялося, що Байя зверталася до Шахтаря щодо трансферу Алана Патріка.
Нагадаємо, Шахтар віддав Бондаренка в оренду в Віторію Гімарайнш.
Джерело - Чемпіон.