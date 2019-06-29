Маліновський може розпочати новий сезон в Італії

Півзахисник збірної України та бельгійського Генку Руслан Маліновський близький до переходу в Сампдорію.

Про це повідомляє Corriere dello Sport.

Очікується, що угода буде вирішена у понеділок, 1 липня. Генк планує отримати за Маліновського 12 млн євро.

Відзначимо, що у минулому сезоні українець провів за Генк 51 матч, в яких забив 16 м'ячів і віддав 16 результативних передач.

Раніше повідомлялося , що Сампдорія близька до покупки 26-річного українця за 12 млн євро плюс бонуси.

Нагадаємо, Маліновський дав згоду на перехід у Сампдорію.

Джерело - sport.ua.