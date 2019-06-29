Півзахисник збірної України та бельгійського Генку Руслан Маліновський близький до переходу в Сампдорію.
Про це повідомляє Corriere dello Sport.
Очікується, що угода буде вирішена у понеділок, 1 липня. Генк планує отримати за Маліновського 12 млн євро.
Відзначимо, що у минулому сезоні українець провів за Генк 51 матч, в яких забив 16 м'ячів і віддав 16 результативних передач.
Раніше повідомлялося , що Сампдорія близька до покупки 26-річного українця за 12 млн євро плюс бонуси.
Нагадаємо, Маліновський дав згоду на перехід у Сампдорію.
Джерело - sport.ua.