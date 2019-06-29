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Десна продовжила контракт із своїм лідером

Сьогодні 19:03 497 0
Десна продовжує укріплювати свій склад
Десна продовжила контракт із своїм лідером

Керівництво Десни зберегло одного із лідерів команди.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

Клуб із Чернігова продовжив контракт із півзахисником Андрієм Богдановим. Інші деталі угоди не повідомляються.

"Перед командою стоять амбітні завдання. Тому залишився, чому дуже радий.

На нас чекає робота. Не так важливо де будуть відбуватися збори,  головне – підійти до сезону у хороший формі", – прокоментував нову угоду Богданов.

Відзначимо, що раніше Богданов виступав за київське Динамо, Арсенал, Волинь та Металіст.

Раніше, Десна взяла в оренду Коноплю.

Нагадаємо, що Десна підписала екс-гравця Волині.

Джерело - Чемпіон.

#Десна, #Богданов, #УПЛ
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