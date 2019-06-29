Керівництво Десни зберегло одного із лідерів команди.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

Клуб із Чернігова продовжив контракт із півзахисником Андрієм Богдановим. Інші деталі угоди не повідомляються.

"Перед командою стоять амбітні завдання. Тому залишився, чому дуже радий.

На нас чекає робота. Не так важливо де будуть відбуватися збори, головне – підійти до сезону у хороший формі", – прокоментував нову угоду Богданов.