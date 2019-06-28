Десна взяла в оренду Коноплю

Чернігівська Десна орендувала 19-річного захисника Юхима Коноплю, контракт якого належить донецькому Шахтарю.
Про це повідомляє офіційний сайт чернігівського клубу.
Угода розрахована на один рік.
Новоспечений чемпіон світу в складі збірної України U-20 відправляється з командою Олександра Рябоконя на тренувальний збір до Білорусі.
Юхим Конопля є вихованцем академії донецького Шахтаря, але за першу команду не дебютував.
Нагадаємо, що Десна підписала екс-гравця Волині.
Раніше повідомлялося, що Десна бажає орендувати захисника Шахтаря.
Джерело - ФК Десна.