Десна взяла в оренду Коноплю

Чемпіон світу перейшов до Десни

Чернігівська Десна орендувала 19-річного захисника Юхима Коноплю, контракт якого належить донецькому Шахтарю.

Про це повідомляє офіційний сайт чернігівського клубу.

Угода розрахована на один рік.

Новоспечений чемпіон світу в складі збірної України U-20 відправляється з командою Олександра Рябоконя на тренувальний збір до Білорусі.

Юхим Конопля є вихованцем академії донецького Шахтаря, але за першу команду не дебютував.

Нагадаємо, що Десна підписала екс-гравця Волині.

Раніше повідомлялося, що Десна бажає орендувати захисника Шахтаря.

Джерело - ФК Десна.