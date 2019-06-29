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Україна на останніх хвилинах поступилася Швейцарії

Сьогодні 18:27 637 2
Збірна України була близька до перемоги у матчі за третє місце
Україна на останніх хвилинах поступилася Швейцарії

Збірна України із пляжного футболу не змогла вибороти бронзові нагороди Європейських ігор.

У матчі за третє місце збірна України зустрічалася із Швейцарією. Протягом матчу українці чотири рази виходили вперед. Проте на останніх хвилинах гри пропустили два м’ячі у свої ворота.

Європейські ігри
Матч за третє місце
29 червня

Україна - Швейцарія 4:5

Голи: 1:0 – 5 Борсук, 1:1 – 8 Отт, 2:1 – 22 Борсук, 2:2 – 23 Яггі, 3:2 – 24 Макеєв, 3:3 – 30 Станкович, 4:3 – 33 Борсук, 4:4 – 33 Спакка, 4:5 – 35 Станкович

Відзначимо, що збірна збірна України на груповому етапі обіграла Італію та Іспанію, достроково завоювавши путівку в півфінал.

Раніше, збірна України у півфіналі поступилася збірній Португалії.

Нагадаємо, Росія перемогла Україну на Європейських іграх.

Джерело - Чемпіон.

#Україна, #Європейські ігри, #Швейцарія
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