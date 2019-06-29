Збірна України була близька до перемоги у матчі за третє місце

Збірна України із пляжного футболу не змогла вибороти бронзові нагороди Європейських ігор.

У матчі за третє місце збірна України зустрічалася із Швейцарією. Протягом матчу українці чотири рази виходили вперед. Проте на останніх хвилинах гри пропустили два м’ячі у свої ворота.

Європейські ігри

Матч за третє місце

29 червня

Україна - Швейцарія 4:5

Голи: 1:0 – 5 Борсук, 1:1 – 8 Отт, 2:1 – 22 Борсук, 2:2 – 23 Яггі, 3:2 – 24 Макеєв, 3:3 – 30 Станкович, 4:3 – 33 Борсук, 4:4 – 33 Спакка, 4:5 – 35 Станкович

Відзначимо, що збірна збірна України на груповому етапі обіграла Італію та Іспанію, достроково завоювавши путівку в півфінал.

Раніше, збірна України у півфіналі поступилася збірній Португалії.

Нагадаємо, Росія перемогла Україну на Європейських іграх.

Джерело - Чемпіон.