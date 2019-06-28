Україна поступилася Португалії у півфіналі Європейських ігор

Збірна України поступилася Португалії (2:3) в півфіналі турніру з пляжного футболу в рамках Європейських Ігор-2019 в Мінську.
Наша команда після другого тайму вела в рахунку з мінімальною перевагою (2:1), проте в заключному третьому періоді пропустила один м'яч. Гра була переведена в додатковий час, в кінці якого українці пропустили вирішальний.
Європейські ігри
Півфінал
28 червня
Португалія - Україна 3:2 (1:1, 0:1, 1:0, 1:0)
Збірну України чекає матч з Швейцарією за бронзові медалі, а Португалія в фіналі розіграє золоті нагороди з командою Іспанії.
Нагадаємо, що збірна України на груповому етапі обіграла Італію та Іспанію, достроково завоювавши путівку в півфінал.
Раніше, Росія перемогла Україну на Європейських іграх.
Нагадаємо, Хавалджи завоювала срібло Європейських ігор.
Джерело - sport.ua.