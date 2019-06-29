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Караваєв назвав причини переходу в Динамо

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Караваєв прокоментував свій перехід в Динамо
Караваєв назвав причини переходу в Динамо

Перехід Олександра Караваєва в Динамо є кроком вперед для гравця та можливістю прогресувати на високому рівні.

Про це розповів сам гравець в Instagram.

"Прийшов час зробити крок вперед! Дякую Динамо та головному тренеру за довіру і можливість прогресувати на високому рівні! 

Окрема подяка моєму другові і агенту Вадиму Шаблію за постійну допомогу у всіх питаннях! Без нього нічого не вийшло б!", — написав Караваєв.

Раніше, Караваєв назвав цілі у Динамо.

Нагадаємо, український півзахисник Зорі Олександр Караваєв став гравцем Динамо.

Джерело - Чемпіон.

#Караваєв, #Динамо, #Зоря
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