Перехід Олександра Караваєва в Динамо є кроком вперед для гравця та можливістю прогресувати на високому рівні.
Про це розповів сам гравець в Instagram.
"Прийшов час зробити крок вперед! Дякую Динамо та головному тренеру за довіру і можливість прогресувати на високому рівні!
Окрема подяка моєму другові і агенту Вадиму Шаблію за постійну допомогу у всіх питаннях! Без нього нічого не вийшло б!", — написав Караваєв.
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Пришло время сделать шаг вперёд! Спасибо ФК Динамо Киев и главному тренеру за доверие и возможность прогрессировать на высоком уровне!⚪️🔵 Отдельная благодарность моему другу и агенту @shablii_vadim .За постоянную помощь во всех вопросах!Без него ничего не вышло бы!💪
Раніше, Караваєв назвав цілі у Динамо.
Нагадаємо, український півзахисник Зорі Олександр Караваєв став гравцем Динамо.
Джерело - Чемпіон.