Перехід Олександра Караваєва в Динамо є кроком вперед для гравця та можливістю прогресувати на високому рівні.

Про це розповів сам гравець в Instagram.

"Прийшов час зробити крок вперед! Дякую Динамо та головному тренеру за довіру і можливість прогресувати на високому рівні!

Окрема подяка моєму другові і агенту Вадиму Шаблію за постійну допомогу у всіх питаннях! Без нього нічого не вийшло б!", — написав Караваєв.