Бразильський клуб погоджувався лише на оренду

Бразильський Греміо намагався домовитися з донецьким Шахтарем про оренду півзахисника Алана Патріка.

Про це повідомляє GloboEsporte.

"Гірників" цікавив лише повноцінний трансфер 28-річного бразильця.

Шахтар готовий продати Патріка за 8 млн євро, але через таку суми перехід не відбувся.

Раніше повідомлялося, що Байя зверталася до Шахтаря щодо трансферу Алана Патріка.

Цього сезону 28-річний бразилець провів 38 матчів, забив 2 голи і зробив 8 асистів.

Нагадаємо, Шахтар віддав Бондаренка в оренду в Віторію Гімарайнш.

Джерело - GloboEsporte.