Бразильський Греміо намагався домовитися з донецьким Шахтарем про оренду півзахисника Алана Патріка.
Про це повідомляє GloboEsporte.
"Гірників" цікавив лише повноцінний трансфер 28-річного бразильця.
Шахтар готовий продати Патріка за 8 млн євро, але через таку суми перехід не відбувся.
Раніше повідомлялося, що Байя зверталася до Шахтаря щодо трансферу Алана Патріка.
Цього сезону 28-річний бразилець провів 38 матчів, забив 2 голи і зробив 8 асистів.
Нагадаємо, Шахтар віддав Бондаренка в оренду в Віторію Гімарайнш.
Джерело - GloboEsporte.