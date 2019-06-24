Рейна може перейти до Ювентусу

Головний тренер Ювентуса Мауріціо Саррі зацікавлений в придбанні голкіпера Мілана Пепе Рейни.
Про це повідомляє Calciomercato.
36-річний воротар повинен замінити в стані туринців Маттіа Перина, який планує покинути клуб в даний міжсезоння.
Саррі вже працював в Рейной в Наполі. Іспанець був першим номером команди фахівця в період з 2015 по 2018 рік.
Раніше повідомляли, що півзахисник Челсі Жоржинью може цього літа перейти в Ювентус.
Нагадаємо, Челсі не хотів відпускати Саррі в Ювентус без компенсації.
Джерело - football.ua.