Вакуленко: Який сенс контракту з Шахтарем?

Новачок Карпат Сергій Вакуленко не шкодує про розрив контракту з Шахтарем і підписання повноцінної угоди з львів'янами.

Про це він заявив офіційному сайті ФК Карпати.

"А який сенс контракту з Шахтарем? Що він дає футболісту, який постійно відправляється в оренди? Якби мені було 17 років або навіть 20, то це одна справа. Я не отримував шанс, мене не розглядали в якості гравця донецької команди. Чи не давали можливості і не хотіли бачити в Шахтарі. При цьому, не враховували, як я грав і скільки забивав.

Мене кілька разів залучали до тренувань з гірниками - на цьому все. В такому випадку не бачу сенсу пов'язувати себе контрактними зобов'язаннями. Донецький клуб пішов мені на зустріч, і ми попрощалися", - сказав Вакуленко.