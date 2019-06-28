Голкіпер може повернутися до туринців

Легендарний голкіпер Джанлуїджі Буффон близький до повернення в Ювентус.

Про це повідомляє журналіст Goal.com Ромео Агресті.

Його джерела вказують, що Буффон вже узгодив із туринським клубом однорічний контракт. Згідно із умовами договору голкіпер отримає 1,5 млн євро, а також бонуси.

У минулому сезоні 41-річний голкіпер зіграв у 25 матчах із ПСЖ та допоміг клубу виграти чемпіонат Франції.

Нагадаємо, що Джанлуїджі Буффон за підсумками минулого сезону залишив ПСЖ.

Раніше повідомляли, що Лідс зацікавлений в переході Буффона.

Джерело - sportarena.com.