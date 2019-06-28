Юнацька збірна України із футболу досі не отримала преміальних за перемогу на чемпіонаті світу, попри обіцянку президента асоціації футболу України Андрія Павелка.
Про це розповів захисник збірної України U-20 Данило Безкоровайний.
"Коли вже в Київ повернулися, вони сказали (АФУ), що преміальні будуть виплачені, але потрібно трохи почекати.
Суми не обговорювали взагалі", – розповів Безкоровайний.
Раніше, заступник міністра спорту Микола Даневич назвав суму винагороди за перемогу на чемпіонаті світу в Польщі.
Нагадаємо, підопічні Олександра Петракова у фінальному матчі турніру обіграли однолітків з Південної Кореї (3:1), ставши чемпіонами світу.
Джерело - football.ua.