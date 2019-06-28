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Безкоровайний: Суми преміальних не обговорювались взагалі

Сьогодні 11:51 637 0
Ситуація із виплатою винагороди за перемогу на чемпіонаті світу досі невідома
Безкоровайний: Суми преміальних не обговорювались взагалі

Юнацька збірна України із футболу досі не отримала преміальних за перемогу на чемпіонаті світу, попри обіцянку президента асоціації футболу України Андрія Павелка.

Про це розповів захисник збірної України U-20 Данило Безкоровайний.

"Коли вже в Київ повернулися, вони сказали (АФУ), що преміальні будуть виплачені, але потрібно трохи почекати.

Суми не обговорювали взагалі", – розповів Безкоровайний.

Раніше, заступник міністра спорту Микола Даневич назвав суму винагороди за перемогу на чемпіонаті світу в Польщі.

Нагадаємо, підопічні Олександра Петракова у фінальному матчі турніру обіграли однолітків з Південної Кореї (3:1), ставши чемпіонами світу.

Джерело - football.ua.

#Україна, #Павелко, #Безкоровайний
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