Стало відомо скільки отримають українські футболісти за перемогу на мундіалі

Відомий розмір матеріальної винагороди

За перемогу на чемпіонаті світу в Польщі футболісти молодіжної збірної України отримають матеріальну винагороду.

Про це сказав заступник міністра спорту Микола Даневич, повідомляє Главком.

"За перше місце на юнацькому чемпіонаті світу з футболу гравці та тренери юнацької національної збірної команди України з футболу U20 отримають від держави грошову винагороду у розмірі 18 000 гривень (у відповідності до постанови Кабінету міністрів України від 04.02.2016 р. № 91)", - сказав Даневич.

Раніше футболіст української молодіжки Георгій Цітаішвілі сказав, що преміальних за перемогу не було, але вони йому й не потрібні, бо гравці грали за країну, а не за гроші.

Зауважимо, що пан Даневич озвучив лише розмір преміальних від держави. Як винагородить гравців Українська асоціація футболу в особі її очільника Андрія Павелка наразі невідомо.

Нагадаємо, на минулих вихідних підопічні Олександра Петракова у фінальному матчі турніру обіграли однолітків з Південної Кореї (3:1), ставши чемпіонами світу.

Джерело - glavcom.ua.