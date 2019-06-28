Мігел Велозу новий сезон може розпочати на Кіпрі

Півзахисник Дженоа Мігел Велозу може опинитися у чемпіонаті Кіпру.

Про це повідомляє To Thema Online.

У Велозу закінчується контракт із Дженоа. На правах вільного агента 33-річний півзахисник може перейти у кіпрську Омонію.

У такій співпраці зацікавлені обидві сторони. Наразі тривають переговори.

Відзначимо, що Велозу виступав за Динамо із 2012 по 2014 рік. Протягом цього часу він зіграв у 127 матчах, в яких забив 14 голів та віддав 20 результативних передач.

Раніше повідомлялося, що американський мільярдер Рокко Коміссо планує купити італійську Фіорентіну.

Нагадаємо, що Дженоа виставлений на продаж.

Джерело - football.ua.