Американський мільярдер планує придбати клуб Серії А за 150 млн доларів

Американський мільярдер Рокко Коміссо планує купити італійську Фіорентіну.

Про це повідомляє The New York Times.

За інформацією джерела, мільярдер вже провів переговори з власником фіалок і отримав позитивну відповідь з приводу можливої ​​угоди. Очікується, що Коміссо заплатить за Фіорентину близько 150 мільйонів доларів.

69-річний Коміссо народився в Італії, але в 12 років перебрався в США. У минулому році він планував купити Мілан, але не домовився з керівництвом. Його статки оцінюються в 5 мільярдів доларів.

У поточному розіграші чемпіонату Італії Фіорентина займає 15-й рядок.

Нагадаємо, що Дженоа виставлений на продаж.

Джерело - The New York Times.