Чемпіонат Росії є набагато привабливішим за український.

Про це розповів екс-захисник національної збірної України та новачок московського Динамо Іван Ордець.

"Мій вибір – на користь спортивної кар’єри. Наразі вважаю російський чемпіонат набагато сильнішим, ніж український.

Міг залишитися в Шахтарі, та Динамо запропонувало стати частиною амбіційного проекту. Це новий виклик для мене і я його прийняв. Вважаю, що спорт та футбол мають об’єднувати людей та народи, а не створювати конфлікти", – розповів Ордець.