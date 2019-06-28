Чемпіонат Росії є набагато привабливішим за український.
Про це розповів екс-захисник національної збірної України та новачок московського Динамо Іван Ордець.
"Мій вибір – на користь спортивної кар’єри. Наразі вважаю російський чемпіонат набагато сильнішим, ніж український.
Міг залишитися в Шахтарі, та Динамо запропонувало стати частиною амбіційного проекту. Це новий виклик для мене і я його прийняв. Вважаю, що спорт та футбол мають об’єднувати людей та народи, а не створювати конфлікти", – розповів Ордець.
Раніше, Іван Ордець дебютував за московське Динамо.
Нагадаємо, Ордець перейшов у московське Динамо.
Джерело - glavcom.ua.