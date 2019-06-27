Український вінгер Шальке Євген Коноплянка не реалізував увесь свій потенціал.
Так вважає, екс-тренер Дніпра Хуанде Рамос.
"Я бачив потенціал Коноплянки. З тими даними і кондиціями, на момент коли йому було 21 або 22 року, у нього були всі шанси стати топ-футболістом. Я і зараз так вважаю", - зазначив іспанець.
Актуально: Коноплянку офіційно виставили на трансфер в Шальке
"Можливо, клуби, в яких він грав, не змогли розкрити його потенціал. Можливо, десь він не допрацював. Але тоді це був футболіст з фантастичним потенціалом. Він міг досягти набагато більшого", - сказав Рамос.
Нагадаємо, Шальке може відпустити Коноплянку безкоштовно.
Джерело - Бомбардир.