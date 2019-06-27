Екс-тренер Дніпра та Металіста Мирон Маркевич має очолити збірну України у випадку провалу Андрія Шевченка.

Про це заявив сам коуч.

"По-перше, мене попросили, щоб Шевченко продовжив роботу. По-друге, мені сказали, якщо у нього не вийде, то я буду працювати головним тренером збірної України - заради цього я і сидів, і сиджу", - заявив Маркевич.

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"Я дуже хочу, щоб наша збірна зараз потрапила до фіналу (отримала путівку на Євро-2020 - прим.). Це потрібно Україні. Сподіваюся, так воно і буде. Але якщо раптом щось не вийде, звичайно, я тоді буду просити, щоб мене призначили головним тренером. Мені обіцяли", - підсумував менеджр.