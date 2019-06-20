Мій профіль
Україна виграла апеляцію по справі Мораеса
Вчора 11:39 2431 1
Олімпік отримав атестат на наступний сезон
Вчора 16:11 754
Тренер Фенербахче виступив проти трансферу Коноплянки
Вчора 10:25 2048
Десна практично погодила оренду Коноплі у Шахтаря
Вчора 10:11 859
Підтверджена оренда Булеци та Супряги - Михайленко
Вчора 09:55 1573
Булеца: Тренери сказали, що ми не готові грати в Динамо
18.06.2019 13:18 5665
Харлан виграла чемпіонат Європи
17.06.2019 21:23 1252
Лунін і Булеца потрапили в ТОП-10 найбільш вражаючих гравців чемпіонату світу
17.06.2019 20:20 2481
Сербські уболівальники: Українці, ви нам не брати! Ви мерзенні тварини!
17.06.2019 19:27 15517 8
Світоліна програла росіянці на турнірі в Бірмінгемі
17.06.2019 15:34 1314
Навколо спорту
Блоги
Кличко нарешті знайшов воду без Бріггса, який постійно псує веселощі
Кличко нарешті знайшов воду без Бріггса, який постійно псує веселощі Максим Буйдин
17.06.2019 18:39 1844 1
Опитування. Визначаємо найкращого гравця збірної України на чемпіонаті світу U-20
Опитування. Визначаємо найкращого гравця збірної України на чемпіонаті світу U-20 Андрій Твердохліб
17.06.2019 18:15 3253 2
Приголомлшливий фініш Ляхової, який дозволив їй взяти медаль
Приголомлшливий фініш Ляхової, який дозволив їй взяти медаль Максим Буйдин
17.06.2019 17:33 2357
Розкішна дружина Реброва показала свої форми на курорті
Розкішна дружина Реброва показала свої форми на курорті Максим Буйдин
17.06.2019 16:30 3238 1
Дружини Ярмоленка та Коваля підірвали Мережу гарячими фото в бікіні
Дружини Ярмоленка та Коваля підірвали Мережу гарячими фото в бікіні Максим Буйдин
17.06.2019 16:06 4114
Новини
Стрічка Популярні Коментують
08:48 Футбол Маркевич: Якщо слова про звільнення Петракова йдуть від журналіста, то він аферист 491
08:31 Футбол Зінченко підписав новий контракт з Манчестер Сіті 615
08:15 Футбол Аталанта не вийшла з переговорів по Маліновському 524
08:00 Футбол Знову Аргентина не змогла перемогти на Копа Америки 637
05:18 Футбол Колумбія мінімально перемогла Катар на Копа Америки 475
19 Червня 2019
23:50 Футбол ПСЖ оголосив фантастичну ціну на Неймара 1021
23:30 Теніс У матчі Стаховський - Ербер болбой покинув корт в інвалідному візку 1019
23:10 Футбол Саррі прибув у Турин 511
22:42 Футбол Мораес: Я дуже сумую за Бразилією 655
22:19 Футбол Збірна Іспанії отримала нового наставника 623
22:09 Блог Стаховський втратив гейм через подарований відеоповтор 533
21:57 Теніс Джокович не гратиме на трав'яних турнірах, крім Вімблдона 454
21:38 Футбол Ньюкасл презентував форму на наступний сезон 450
21:28 Футбол УЄФА залишив дискваліфікацію Неймара 581
21:10 Футбол Джампаоло очолив Мілан 503
20:54 Футбол Збірна Іспанії несподівано залишилася без наставника 747
20:41 Футбол Різеспор підтвердив підписання Морозюка 1140
20:30 Футбол Динамо зіграє спаринг проти дебютанта Прем'єр-ліги 640
20:10 Теніс Стаховський у трьох сетах поступився Ерберу 667
19:50 Футбол Террі продовжив контракт з Астон Віллою 970
19:39 Теніс Калініна впевнено переграла росіянку на турнірі в Чехії 412
19:28 Футбол Болівія - Перу 1:3. Огляд матчу Копа Америки 366
19:13 Теніс Ястремська покинула турнір у Бірмінгемі 419
18:56 Футбол Ордець: Над пропозицією від московського Динамо довго не роздумував 742
18:42 Футбол Реал презентував чергового новачка 555

Маркевич: Якщо слова про звільнення Петракова йдуть від журналіста, то він аферист

Сьогодні 08:48 501 0
Мирон Богданович відповів на звинувачення
Маркевич: Якщо слова про звільнення Петракова йдуть від журналіста, то він аферист

Головного тренера юнацької збірної України U-20 Олександра Петракова УАФ хотіла звільнити перед початком мелодежного чемпіонату світу.

Про це повідомляє ua.tribuna.com.

Голова комітету національних збірних команд УАФ Мирон Маркевич відреагував на слова ведучого шоу "ТаТоТаке" Михайла Співаковського про бажання УАФ звільнити Петракова перед чемпіонатом.

"Мені взагалі не хочеться коментувати подібні чутки. Якщо ці слова звучать з боку самого журналіста, то він просто аферист і на це не варто звертати уваги. Якщо це прозвучало з вуст самого Григорія Суркіса, то це інше питання. Те, що вони мене ненавидять, я знаю, але не до такої ж міри.

Я як тренер бачив роботу Олександра Петракова. Він завжди давав результат. І ми вірили в нього і в його команду, що на чемпіонаті світу ця збірна може вистрілити. Тому висловлювання про нібито звільнення Олександра Васильовича перед чемпіонатом світу, крім як маячнею, я не назву", - сказав Маркевич.

Нагадаємо, що екс-футболіст збірної України Євген Левченко привітав молодіжну команду з тріумфом на чемпіонаті світу, а півзахисник збірної України U-20 Кирило Дришлюк отримав пам'ятний знак.

Джерело - ua-football.com.

#Маркевич, #Петраков
Коментарі ()