Маркевич: Якщо слова про звільнення Петракова йдуть від журналіста, то він аферист

Головного тренера юнацької збірної України U-20 Олександра Петракова УАФ хотіла звільнити перед початком мелодежного чемпіонату світу.

Про це повідомляє ua.tribuna.com.

Голова комітету національних збірних команд УАФ Мирон Маркевич відреагував на слова ведучого шоу "ТаТоТаке" Михайла Співаковського про бажання УАФ звільнити Петракова перед чемпіонатом.

"Мені взагалі не хочеться коментувати подібні чутки. Якщо ці слова звучать з боку самого журналіста, то він просто аферист і на це не варто звертати уваги. Якщо це прозвучало з вуст самого Григорія Суркіса, то це інше питання. Те, що вони мене ненавидять, я знаю, але не до такої ж міри.

Я як тренер бачив роботу Олександра Петракова. Він завжди давав результат. І ми вірили в нього і в його команду, що на чемпіонаті світу ця збірна може вистрілити. Тому висловлювання про нібито звільнення Олександра Васильовича перед чемпіонатом світу, крім як маячнею, я не назву", - сказав Маркевич.