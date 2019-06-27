Українець вже має домовленість з генуезьким клубом

Два учасники наступної Ліги чемпіонів іспанська Валенсія та італійська Аталанта є конкурентом Сампдорії за Руслана Малиновського.

Про це повідомляє Sampgazzetta.

Незважаючи на те, що гравець дав згоду на перехід в Сампдорію, "помаранчеві" і бергамці поборються за гравця. Генк оцінює 26-річного Малиновського в 10 млн євро.

Повідомляється, що Валенсія і Аталанта готові найближчим часом зробити офіційний запит Генку щодо трансферу гравця.

Раніше Генк зменшив вимоги по Маліновському.

Джерело - football.ua.