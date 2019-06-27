Полтавську Ворсклу влітку мають залишити відразу три гравці, які не поїхали з командою на збори до Туреччини.
Про це повідомляється на офіційному сайті клубу.
Клуб покинуть Андро Гіоргадзе, В'ячеслав Шарпар і Володимир Одарюк. Останній провів минулий сезон в оренді в клубі Гірник-Спорт.
Всі три гравця не поїхали з командою на збори і не входять в плани тренерського штабу на чолі з Віталієм Косовським.
При цьому Ворскла повідомила про те, що допоможе всім трьом гравцям з пошуком нового місця роботи.
Нещодавно Кобахідзе приєднався до СК Дніпро-1.
Джерело - офіційний сайт Ворскли.