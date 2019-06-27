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Три гравця Ворскли покинуть клуб

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Три гравця Ворскли покинуть клуб

Полтавську Ворсклу влітку мають залишити відразу три гравці, які не поїхали з командою на збори до Туреччини.

Про це повідомляється на офіційному сайті клубу.

Клуб покинуть Андро Гіоргадзе, В'ячеслав Шарпар і Володимир Одарюк. Останній провів минулий сезон в оренді в клубі Гірник-Спорт.

Всі три гравця не поїхали з командою на збори і не входять в плани тренерського штабу на чолі з Віталієм Косовським.

При цьому Ворскла повідомила про те, що допоможе всім трьом гравцям з пошуком нового місця роботи.

Нещодавно Кобахідзе приєднався до СК Дніпро-1.

Джерело - офіційний сайт Ворскли.

#Ворскла, #Гіоргадзе, #Шарпар, #Одарюк
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