ПФЛ буде рекомендувати розширення УПЛ з сезону 2020/2021

Проситимуть розширення УПЛ

ПФЛ виступить з рекомендацією щодо розширення УПЛ з сезону 2020/2021 на наступному засіданні виконавчого комітету.

Про повідомляє Football Hub.

"Ми бачимо, що в цьому сезоні мінімум 8 з 16 клубів точно будуть ставити завдання виходу в УПЛ. Будемо просити виконком розширити лігу після цього сезону. Це наша позиція, будемо її відстоювати ", - сказав президент ПФЛ Сергій Макаров.

На засіданні ПФЛ представили два варіанти регламенту першої ліги. Стандартний: переможець безпосередньо виходить в УПЛ, друге і третє місце грають в перехідних матчах.

У разі розширення УПЛ до 16-ти команд, перші чотири команди першої ліги підвищуються безпосередньо, 5-я грає перехідні матчі з 12-ю командою прем'єр-ліги.

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Джерело - ua.tribuna.com.