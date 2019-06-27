На зборах дебютант УПЛ зіграє з Динамо та Шахтарем

Під час літнього міжсезоння команда Руслана Костишина запланувала сім контрольних поєдинків.
Про це повідомляє офіційний сайт ковалівців.
Серед спаринг-партнерів ковалівців – команди УПЛ, Першої та Другої ліги.
3 липня Колос – Балкани
6 липня Колос – Полісся
6 липня Колос – Кремінь
10 липня Колос – Оболонь Бровар
13 липня Колос – Миколаїв
19 липня Колос – Шахтар
21 липня Колос – Динамо
Раніше повідомлялося, що Колос буде грати домашні матчі УПЛ на стадіоні Динамо.
Нагадаємо, Колос з села Ковалівка вперше вийшов в УПЛ.
Джерело - ФК Колос.