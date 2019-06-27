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На зборах дебютант УПЛ зіграє з Динамо та Шахтарем

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Спаринг-партнери з різних ліг
На зборах дебютант УПЛ зіграє з Динамо та Шахтарем

Під час літнього міжсезоння команда Руслана Костишина запланувала сім контрольних поєдинків.

Про це повідомляє офіційний сайт ковалівців.

Серед спаринг-партнерів ковалівців – команди УПЛ, Першої та Другої ліги.

3 липня Колос – Балкани

6 липня Колос – Полісся

6 липня Колос – Кремінь

10 липня Колос – Оболонь Бровар

13 липня Колос – Миколаїв

19 липня Колос – Шахтар

21 липня Колос – Динамо

Раніше повідомлялося, що Колос буде грати домашні матчі УПЛ на стадіоні Динамо.

Нагадаємо, Колос з села Ковалівка вперше вийшов в УПЛ.

Джерело - ФК Колос.

#Колос, #Динамо
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