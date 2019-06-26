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Гана зіграла внічию з Беніном на Кубку африканських націй

Сьогодні 05:11 402 0
Завершився перший тур групового етапу
Гана зіграла внічию з Беніном на Кубку африканських націй

У першому турі Кубка африканських націй з футболу Гана зустрічалася з Беніном.

Вже на другій хвилині матчу Мікаель Поте вивів вперед Бенін. Через сім хвилин Андре Аю зрівняв рахунок. А за три хвилини до завершення першої половини зустрічі завдяки голу Джордана Аю у рахунку вела збірна Гани. На 55-ій хвилині матчу Джон Боє отримав друге попередження і збірна Гани залишилася в меншості. Перевагою в одного гравця збірна Беніну скористалася вже через вісім хвилин - знову відзначився Мікаель Поте.

Кубок африканських націй 
Група F 
Перший тур
Гана - Бенін 2:2
Голи: 0:1 – 2 Поте, 1:1 - 9 Аю А., 2:1 - 42 Аю Д., 2:2 - 63 Поте.

Раніше повдімолялося, що в іншому матчі цієї групи Камерун здолав Гвінею-Бісау.

Нагадаємо, що Туніс не зміг втримати перемогу над Анголою на Кубку африканських націй.

Джерело - Чемпіон.

#Гана, #Бенін
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