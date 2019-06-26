Гана зіграла внічию з Беніном на Кубку африканських націй

У першому турі Кубка африканських націй з футболу Гана зустрічалася з Беніном.
Вже на другій хвилині матчу Мікаель Поте вивів вперед Бенін. Через сім хвилин Андре Аю зрівняв рахунок. А за три хвилини до завершення першої половини зустрічі завдяки голу Джордана Аю у рахунку вела збірна Гани. На 55-ій хвилині матчу Джон Боє отримав друге попередження і збірна Гани залишилася в меншості. Перевагою в одного гравця збірна Беніну скористалася вже через вісім хвилин - знову відзначився Мікаель Поте.
Кубок африканських націй
Група F
Перший тур
Гана - Бенін 2:2
Голи: 0:1 – 2 Поте, 1:1 - 9 Аю А., 2:1 - 42 Аю Д., 2:2 - 63 Поте.
Раніше повдімолялося, що в іншому матчі цієї групи Камерун здолав Гвінею-Бісау.
Нагадаємо, що Туніс не зміг втримати перемогу над Анголою на Кубку африканських націй.
Джерело - Чемпіон.