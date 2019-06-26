Скандальний український суддя працюватиме в Росії

40-річний український Анатолій Жабченко, який проживає на території окупованого Криму, увійшов до списку суддів, які допущені до обслуговування матчів чемпіонату Росії.

Список був тимчасово затверджений виконавчим комітетом РФС.

Нагадаємо, Жабченко народився в Сімферополі і довгий час обслуговував ігри чемпіонату України. Після окупації Криму Росією отримав російський паспорт, розірвав відносини з ФФУ і останні два роки працював в чемпіонаті Криму.

Раніше, Жабченко припинив співпрацю з кримським футбольним союзом.

Джерело - ua-football.