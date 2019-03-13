Рефері звинуватив у непрофесіоналізмі керівника організації

Арбітр Анатолій Жабченко вирішив припинити співпрацю з Кримським футбольним союзом.

Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

"Шановні колеги. Змушений повідомити, що припиняю співпрацю з КФС. Ви мали рацію, коли говорили про непрофесіоналізм і неадекватність Приймака Андрія (керівник суддівського-інспекторського комітету КФС - ред.). На жаль, йому не потрібні зміни в поліпшенні роботи і умов для вас. Як і завжди, він піклується тільки про свою шкуру. Спасибі всім, з ким довелося провести весь цей час. Бажаю вам успіхів", - написав Жабченко.

У вересні 2017 року Жабченко припинив співпрацю з ФФУ, і почав працювати на матчах чемпіонату Криму.

У червні 2017 року його включили до бази сайту Миротворець. Арбітра звинувачували в тому, що він їздив до Криму через Москву, тобто, незаконно перетинаючи кордон України.

Раніше він розповідав, як йому погрожували націоналісти.

Джерело - Чемпіон.