Супряга повернувся в Дніпро-1

Нападник проведе в Дніпрі наступний сезон

Нападник київського Динамо Владислав Супряга наступний сезон проведе в СК Дніпро-1.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Форвард став гравцем Динамо влітку 2018 року. За даними сайту Transfermarkt, Дніпро-1 отримав за Супрягу 6 мільйонів євро.

Актуально: Дніпро-1 продовжив контракти з трьома гравцями

У минулому сезоні Владислав Супряга провів за Динамо 10 матчів, в яких зробив 1 асист.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що СК Дніпро-1 підписав півзахисника київського Динамо Сергія Булецу.

Джерело - Чемпіон.