Супряга повернувся в Дніпро-1

Нападник київського Динамо Владислав Супряга наступний сезон проведе в СК Дніпро-1.
Про це повідомляє офіційний сайт клубу.
Форвард став гравцем Динамо влітку 2018 року. За даними сайту Transfermarkt, Дніпро-1 отримав за Супрягу 6 мільйонів євро.
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У минулому сезоні Владислав Супряга провів за Динамо 10 матчів, в яких зробив 1 асист.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що СК Дніпро-1 підписав півзахисника київського Динамо Сергія Булецу.
Джерело - Чемпіон.