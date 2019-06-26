Дніпро-1 продовжив контракти з трьома гравцями

Новачок УПЛ Дніпро-1 оголосив про продовження на рік контракту з Володимиром Польовим, Андрієм Кліщук та Сергієм Кравченком.
Про це повідомляє офіційний сайт СК Дніпро-1.
У складі СК Дніпро-1 34-річний Польовий провів 53 офіційні матчі (чемпіонат і Кубок України), в яких забив 5 м'ячів і віддав 8 результативних передач.
Воротар Андрій Кліщук провів у складі Дніпра-1 16 матчів, десять з яких відстояв на нуль.
36-річний Сергій Кравченко виступає за Дніпро-1 з 2017 року. За цей час хавбек провів за клуб 47 матчів, в яких забив 13 голів і зробив 17 гольових передач.
Нагадаємо, до Дніпра-1 приєднається Булеца.
Також, Зозуля отримав пропозицію від дніпровського клубу.
Джерело - СК Дніпро-1.