Дніпро-1 продовжив контракти з трьома гравцями

Кравченко залишив в СК Дніпро-1

Новачок УПЛ Дніпро-1 оголосив про продовження на рік контракту з Володимиром Польовим, Андрієм Кліщук та Сергієм Кравченком.

Про це повідомляє офіційний сайт СК Дніпро-1.

У складі СК Дніпро-1 34-річний Польовий провів 53 офіційні матчі (чемпіонат і Кубок України), в яких забив 5 м'ячів і віддав 8 результативних передач.

Воротар Андрій Кліщук провів у складі Дніпра-1 16 матчів, десять з яких відстояв на нуль.

36-річний Сергій Кравченко виступає за Дніпро-1 з 2017 року. За цей час хавбек провів за клуб 47 матчів, в яких забив 13 голів і зробив 17 гольових передач.

Нагадаємо, до Дніпра-1 приєднається Булеца.

Також, Зозуля отримав пропозицію від дніпровського клубу.

Джерело - СК Дніпро-1.