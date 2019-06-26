Гельзін: Олімпік йде в Лозанну з фактами про фальсифікації

Донецький Олімпік звернеться в Лозанну з фактами про фальсифікації проти клубу італійцем Франческо Баранкою.

Про це повідомив президент донецького клубу Владислав Гельзін сайту football.ua.

"Ми зараз йдемо до Лозанни з фактами - про фальсифікації, підробки документів. Ми багато покажемо в суді - то, як італійський фахівець, підробив коментарі експертів. Нібито експерти переглядали матчі - були названі прізвища і були підписи підроблені цих експертів. Ми вийшли на них - вони кажуть "ми не те, що папери не підписували, ми матчів не бачили за участю Олімпіка".

У нас є офіційні відповіді. Нічого собі! Фальсифікація документів - це кримінальна справа. З цим ми підемо в Лозанну і будемо відстоювати права свого клубу" - зазначив Владислав Гельзін.