Півзахисник Шахтаря може перейти до Фенербахче

Півзахисник Шахтаря Веллінгтон Нем може продовжити кар'єру в Фенербахче.
Про це повідомляє портал Haber365.
Керівництво гірників не розраховує на бразильського хавбека і запропонувало стамбульському клубу придбати його за 3 мільйони євро. Канарки зацікавлені в підписанні 27-річного гравця, але спробують знизити суму трансферу.
Чинний контракт Веллінгтона Нема з Шахтарем розрахований до червня 2020 року.
У минулому сезоні півзахисник провів 21 поєдинок у футболці оранжево-чорних, відзначившись трьома голами і трьома ассистами.
Нагадаємо, що хавбек Шахтаря Данило Ігнатенко проведе наступний сезон в Ференцвароші.
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Джерело - football.ua.