Півзахисник Шахтаря може перейти до Фенербахче

Нем може переїхати до Туреччини

Півзахисник Шахтаря Веллінгтон Нем може продовжити кар'єру в Фенербахче.

Про це повідомляє портал Haber365.

Керівництво гірників не розраховує на бразильського хавбека і запропонувало стамбульському клубу придбати його за 3 мільйони євро. Канарки зацікавлені в підписанні 27-річного гравця, але спробують знизити суму трансферу.

Чинний контракт Веллінгтона Нема з Шахтарем розрахований до червня 2020 року.

У минулому сезоні півзахисник провів 21 поєдинок у футболці оранжево-чорних, відзначившись трьома голами і трьома ассистами.

Нагадаємо, що хавбек Шахтаря Данило Ігнатенко проведе наступний сезон в Ференцвароші.

Раніше повідомляли, що Олександрія хоче орендувати Валерія Бондаренка.

Джерело - football.ua.