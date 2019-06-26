Вернидуб: Їздив до Європи на переговори

Екс-головний тренер Зорі Юрій Вернидуб дзвінків з Ювентусу не чекає, але спілкувався з серйозними людьми.

Про це Юрій Вернидуб сказав сайту zbirna.com.

"На три дні виїжджав до Європи на переговори. Поспілкувався з серйозними людьми. Сказав, що в даний момент мені потрібен місяць-другий перепочинку. Потім вже, ближче до осені, після кваліфікаційних матчів Ліги чемпіонів і Ліги Європи буду готовий розглядати варіанти. Може бути, до жовтня знову почну працювати.

Для мене важливо, щоб клуб був амбітним і, декларуючи серйозні завдання, підкріплював їх справами. Дзвінків з Ювентусу не чекаю, але, в принципі, відкритий для будь-яких пропозицій", - сказав екс-наставник луганчан.