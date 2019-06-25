Фаворити здобули переможний результат за три хвилини

Збірна Камеруну здолала Гвінею-Бісау в першому матчі Кубку африканських націй-2019.

За три хвилини номінальні господарі оформили переможний рахунок - 2:0.

Кубок Африканських націй

Група F

Перший тур

25 червня

Камерун - Гвінея-Бісау 2:0 (0:0)



Голи: 1:0 - 66 Банана, 2:0 - 69 Бахокен

Нагадаємо, Кубок Африки перенесли із зими на літо та збільшили кількість учасників до 24-х.

Також, визначилося місце проведення Кубку Африки-2019.

Раніше Єгипет переграв Зімбабве на старті Кубку Африканських націй.

Джерело - Чемпіон.