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Камерун здолав Гвінею на Кубку Африки

Вчора 23:41 322 0
Фаворити здобули переможний результат за три хвилини
Камерун здолав Гвінею на Кубку Африки

Збірна Камеруну здолала Гвінею-Бісау в першому матчі Кубку африканських націй-2019.

За три хвилини номінальні господарі оформили переможний рахунок - 2:0.

Кубок Африканських націй
Група F
Перший тур
25 червня

Камерун - Гвінея-Бісау 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 66 Банана, 2:0 - 69 Бахокен

Нагадаємо, Кубок Африки перенесли із зими на літо та збільшили кількість учасників до 24-х.

Також, визначилося місце проведення Кубку Африки-2019.

Раніше Єгипет переграв Зімбабве на старті Кубку Африканських націй.

Джерело - Чемпіон.

#Камерун, #Гвінея, #Кубок Африканських націй
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