Збірна Камеруну здолала Гвінею-Бісау в першому матчі Кубку африканських націй-2019.
За три хвилини номінальні господарі оформили переможний рахунок - 2:0.
Кубок Африканських націй
Група F
Перший тур
25 червня
Камерун - Гвінея-Бісау 2:0 (0:0)
Голи: 1:0 - 66 Банана, 2:0 - 69 Бахокен
Нагадаємо, Кубок Африки перенесли із зими на літо та збільшили кількість учасників до 24-х.
Також, визначилося місце проведення Кубку Африки-2019.
Раніше Єгипет переграв Зімбабве на старті Кубку Африканських націй.
Джерело - Чемпіон.