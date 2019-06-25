Аргентинець не входить у плани Саррі

Гонсало Ігуаїн повернувся до Ювентуса після декількох невдалих оренд у Мілан та Челсі, але навряд чи наступний сезон аргентинець проведе у складі "старої синьйори".

Про це повідомляє Goal.com.

На Ігуаїна не розраховує новий наставник Ювентуса Мауріціо Саррі, з яким вони раніше вже працювали в Наполі і Челсі.

Ювентус намагається позбутися Ігуаїна, проте у туринського клубу з цим виникли проблеми.

31-річний аргентинець відмовляється переходити в Китай, а пропозицій з європейських топ-чемпіонатів у нього немає.

Контракт Ігуаїна з Ювентусом закінчується у 2021 році.

Нагадаємо, Ювентус може обміняти Ігуаїна на захисника Роми.

Раніше тренером Роми став екс-наставник донецького Шахтаря Паулу Фонсека.

Джерело - sport.ua.