Гонсало Ігуаїн повернувся до Ювентуса після декількох невдалих оренд у Мілан та Челсі, але навряд чи наступний сезон аргентинець проведе у складі "старої синьйори".
Про це повідомляє Goal.com.
На Ігуаїна не розраховує новий наставник Ювентуса Мауріціо Саррі, з яким вони раніше вже працювали в Наполі і Челсі.
Ювентус намагається позбутися Ігуаїна, проте у туринського клубу з цим виникли проблеми.
31-річний аргентинець відмовляється переходити в Китай, а пропозицій з європейських топ-чемпіонатів у нього немає.
Контракт Ігуаїна з Ювентусом закінчується у 2021 році.
Нагадаємо, Ювентус може обміняти Ігуаїна на захисника Роми.
Раніше тренером Роми став екс-наставник донецького Шахтаря Паулу Фонсека.
Джерело - sport.ua.