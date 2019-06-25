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Десна хоче орендувати Коноплю

Сьогодні 13:54 728 0
Юхим Конопля може змінити клуб
Десна хоче орендувати Коноплю

Новоспечений чемпіон юнацького чемпіонату світу Юхим Конопля може продовжити кар’єру у Десні.

Про це розповів сам гравець.

"Оренда в інший клуб? Був варіант з Десною та ще з кількома клубами Прем'єр-ліги. Поки все вирішується. Я поки тут з вами, а не з Сергієм Анатолійовичем Палкіним (генеральним директором Шахтаря) в кабінеті. Там з ним інші люди розмовляють", – розповів Конопля.

Відзначимо, що Юхим Конопля належить Шахтарю, однак ще не провів жодного офіційного матчу за основну команду "гірників".

Раніше, Юхим Конопля був неприємно враженний від зустрічі збірної на батьківщині.

Нагадаємо, Конопля у складі збірної України U-20 став чемпіоном світу.

Джерело - 112.ua.

#Конопля, #Десна, #Шахтар
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