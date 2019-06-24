Захисник збірної України U-20 Юхим Конопля неприємно враженний від зустрічі збірної на батьківщині.

Про це сказав сам футболіст.

"Думаю, між 50-ма тисячами, як було в Сербії у 2015-му і 200-300 осіб у нас різниця все-таки є. І то, в аеропорту більша частина тих, хто зустрічав – родичі та журналісти. Не знаю, як це коментувати, вже все сталося.

Потім приїхали до федерації, було приємно, що автобус встигли розклеїти - це робота і ми цінуємо такі моменти. Там вже нас чекали високопоставлені гості, урочиста частина. Далі значки, вимпели і сказали дуже дякую.

Прикро, що так все виходить: ми боремося, б'ємося за націю, а отримуємо вимпел і Дякуємо", - сказав Конопля.