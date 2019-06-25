Роман Зозуля може залишитися в Іспанії

Нападник Альбасете Роман Зозуля може продовжити кар’єру в Іспанії.

Про це повідомляє diariodecadiz.es.

Українським форвардом зацікавився клуб Сегунди Кадіс. Іспанський клуб хоче підписати Зозулю, контракт якого із Альбасете закінчується в кінці червня.

Однак сам Роман Зозуля планує продовжити свою кар’єру в одному із клубів Прімери.

Відзначимо, що Зозуля перейшов в Альбасете в вересні 2017 року, а в минулому сезоні взяв участь в 37 матчах команди в усіх турнірах, забивши 11 голів і віддавши 3 результативні передачі.

Нагадаємо, Зозуля отримав пропозицію від СК Дніпро-1.

Джерело - sportarena.com.