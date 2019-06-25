Ювентус підсилює лінію півзахисту

Туринський Ювентус домовився про перехід півзахисника француского ПСЖ Адріана Рабйо.

Про це повідомляє сайт Джанлуки Ді Марціо.

Ювентус провів серію важких переговорів із Адріаном Рабйо, в якого контракт із ПСЖ закінчується 1 липня. В підсумку гравець дав згоду на підписання контракту.

Очікується, що туринський клуб оголосить про підписання півзахисника найближчим часом.

У минулому сезоні на рахунку Адріана Рабйо 20 матчів у всіх турнірах, 2 голи і 2 результативні передачі.

Раніше повідомлялося, що Рейна може перейти в Ювентус.

Нагадаємо, ПСЖ оштрафував форварда Кіліана Мбаппе та хавбека Адріана Рабйо за порушення дисципліни.

Джерело - xsport.ua.