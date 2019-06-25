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Ювентус домовився про перехід Рабйо

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Ювентус підсилює лінію півзахисту
Ювентус домовився про перехід Рабйо

Туринський Ювентус домовився про перехід півзахисника француского ПСЖ Адріана Рабйо.

Про це повідомляє сайт Джанлуки Ді Марціо.

Ювентус провів серію важких переговорів із Адріаном Рабйо, в якого контракт із ПСЖ закінчується 1 липня. В підсумку гравець дав згоду на підписання контракту.

Очікується, що туринський клуб оголосить про підписання півзахисника найближчим часом.

У минулому сезоні на рахунку Адріана Рабйо 20 матчів у всіх турнірах, 2 голи і 2 результативні передачі.

Раніше повідомлялося, що Рейна може перейти в Ювентус.

Нагадаємо, ПСЖ оштрафував форварда Кіліана Мбаппе та хавбека Адріана Рабйо за порушення дисципліни.

Джерело - xsport.ua.

#ПСЖ, #Ювентус, #Рабйо
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